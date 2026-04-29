Владивосток намерен привлечь больше туристов форматом «всё включено»

По данным мэрии, в 2025 году Владивосток принял 2,23 млн туристов, а по всему Приморскому краю их было около 4 млн человек. В туризме в городе занято более 7 тысяч человек, в том числе примерно 3,3 тысячи компаний малого и среднего бизнеса. В прошлом году туристический налог принёс в бюджет Владивостока 56,4 млн рублей, на 2026 год власти рассчитывают получить уже 94,2 млн рублей.