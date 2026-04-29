Владивосток намерен привлечь больше туристов форматом «всё включено»

Во Владивостоке обсудили, как город встретит летний туристический сезон 2026 года. Рабочее совещание прошло 28 апреля под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко. Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, присутствовали министр туризма края Наталья Набойченко, мэр Константин Шестаков и представители туристического бизнеса.
По данным мэрии, в 2025 году Владивосток принял 2,23 млн туристов, а по всему Приморскому краю их было около 4 млн человек. В туризме в городе занято более 7 тысяч человек, в том числе примерно 3,3 тысячи компаний малого и среднего бизнеса. В прошлом году туристический налог принёс в бюджет Владивостока 56,4 млн рублей, на 2026 год власти рассчитывают получить уже 94,2 млн рублей.
Отдельный блок обсуждения посвятили тому, как сделать отдых в крае круглогодичным. Участники совещания говорили о развитии пакетов «всё включено», куда сразу входят проживание, питание, трансфер и экскурсии. По их оценке, такие программы могут помочь и привлечь больше гостей, и выровнять загрузку гостиниц не только летом, но и в остальные месяцы.
Ещё одна тема касалась новых требований к вывескам и указателям. Константин Шестаков напомнил, что с 1 марта 2026 года вся информация для покупателей на вывесках должна быть на русском языке, а иностранный язык можно использовать только дополнительно. Эти правила не затрагивают зарегистрированные товарные знаки и фирменные названия компаний.
Кроме того, на совещании затронули подготовку кадров для туристической сферы, ситуацию с защитой прав постояльцев в гостиницах и изменения в налогах для участников рынка.