Горячую воду начнут отключать в Хабаровске с 4 мая из-за проверок сетей

В Хабаровске в мае начнутся плановые отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний. Работы будут идти в несколько этапов и затронут разные районы города. — сообщает Мэрия города.
Первый этап пройдёт в зоне ТЭЦ-3: горячее водоснабжение будет отсутствовать с 4 по 6 мая и затем с 11 по 15 мая. В зону отключений попадут Краснофлотский и Кировский районы, часть Центрального и Железнодорожного районов, а также Матвеевка и Тополево.
Далее отключения продолжатся в зоне ТЭЦ-1 — с 4 по 6 мая и с 18 по 22 мая. Здесь без горячей воды останутся Индустриальный район полностью, а также части Центрального и Железнодорожного районов.
Завершит цикл ТЭЦ-2: работы запланированы с 25 по 28 мая. Они затронут часть Кировского и Центрального районов, а также Индустриальный район в районе улиц Калинина, Волочаевской и Гамарника.
Энергетики поясняют: во время гидравлических испытаний трубопроводы проверяют повышенным давлением, чтобы выявить слабые участки до начала отопительного сезона. В этот период возможны повреждения сетей, поэтому горожан просят соблюдать осторожность.
При обнаружении проседания грунта, выхода пара или воды нельзя приближаться к месту возможной аварии — необходимо сообщить по телефону аварийной службы: 8 (4212) 36−35−16.