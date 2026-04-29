Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячую воду начнут отключать в Хабаровске с 4 мая из-за проверок сетей

Отключения пройдут по районам города из-за гидравлических проверок теплосетей.

В Хабаровске в мае начнутся плановые отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний. Работы будут идти в несколько этапов и затронут разные районы города. — сообщает Мэрия города.

Первый этап пройдёт в зоне ТЭЦ-3: горячее водоснабжение будет отсутствовать с 4 по 6 мая и затем с 11 по 15 мая. В зону отключений попадут Краснофлотский и Кировский районы, часть Центрального и Железнодорожного районов, а также Матвеевка и Тополево.

Далее отключения продолжатся в зоне ТЭЦ-1 — с 4 по 6 мая и с 18 по 22 мая. Здесь без горячей воды останутся Индустриальный район полностью, а также части Центрального и Железнодорожного районов.

Завершит цикл ТЭЦ-2: работы запланированы с 25 по 28 мая. Они затронут часть Кировского и Центрального районов, а также Индустриальный район в районе улиц Калинина, Волочаевской и Гамарника.

Энергетики поясняют: во время гидравлических испытаний трубопроводы проверяют повышенным давлением, чтобы выявить слабые участки до начала отопительного сезона. В этот период возможны повреждения сетей, поэтому горожан просят соблюдать осторожность.

При обнаружении проседания грунта, выхода пара или воды нельзя приближаться к месту возможной аварии — необходимо сообщить по телефону аварийной службы: 8 (4212) 36−35−16.