Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Соединенные Штаты подорвали свои политические позиции во многих регионах мира из-за конфликта на Украине. В интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано он отметил, что будущее Европы и Восточной Азии выглядит мрачным, а Вашингтон «все испортил до основания».
По словам профессора, катастрофа на Украине продолжается и будет иметь серьезные негативные стратегические последствия «буквально для всего». При этом, по его мнению, США, участвуя в ненужной для себя авантюре, оставили без внимания Восточную Азию и уже начали проигрывать там конкуренцию с Китаем.
Как писал KP.RU, ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис призвал Украину отказаться от ожиданий победы над Россией. Он заявил, что Киев рассчитывает на получение дальнобойных ракет ATACMS, но этого не случится. По словам эксперта, украинская экономика разрушена, а ситуация никогда не изменится настолько, чтобы Россия потерпела поражение.