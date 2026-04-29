Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Острова Молокова и Отдыха очистили от 35 КамАЗов мусор

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе продолжается ликвидация несанкционированных свалок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе продолжается ликвидация несанкционированных свалок.

С начала года с территории уже вывезли около 750 кубометров отходов — это порядка 75 КамАЗов. Наибольшие объемы мусора убрали с островов Молокова и Отдыха — около 350 кубометров. Также очистка велась на улицах Брянской, Промысловой, Северном шоссе и в частном секторе Покровки (улицы Достоевского и Юрия Гагарина).

Всего в 2026 году в районе планируют убрать около 7300 кубометров мусора. На эти работы предусмотрено порядка 13 млн рублей.

Для предотвращения новых свалок на проблемных территориях устанавливают камеры видеонаблюдения. С начала года за незаконное складирование отходов уже оштрафованы 18 человек, сообщает мэрия.

Как отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких, в частном секторе продолжается обустройство муниципальных контейнерных площадок для ТКО. В прошлом году установили 11 таких мест, в этом году планируется еще столько же.

16+