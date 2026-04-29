Острова Молокова и Отдыха очистили от 35 КамАЗов мусор

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе продолжается ликвидация несанкционированных свалок.
С начала года с территории уже вывезли около 750 кубометров отходов — это порядка 75 КамАЗов. Наибольшие объемы мусора убрали с островов Молокова и Отдыха — около 350 кубометров. Также очистка велась на улицах Брянской, Промысловой, Северном шоссе и в частном секторе Покровки (улицы Достоевского и Юрия Гагарина).
Всего в 2026 году в районе планируют убрать около 7300 кубометров мусора. На эти работы предусмотрено порядка 13 млн рублей.
Для предотвращения новых свалок на проблемных территориях устанавливают камеры видеонаблюдения. С начала года за незаконное складирование отходов уже оштрафованы 18 человек, сообщает мэрия.
Как отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких, в частном секторе продолжается обустройство муниципальных контейнерных площадок для ТКО. В прошлом году установили 11 таких мест, в этом году планируется еще столько же.
