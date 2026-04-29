«Бостон» сократил отставание в серии плей-офф НХЛ с «Баффало»

Пятый матч серии завершился победой «Бостона» в овертайме.

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. «Бостон» в гостях со счетом 2:1 в овертайме обыграл «Баффало» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм (30-я минута) и Давид Пастрняк (70). У «Баффало» отличился Расмус Далин (4). Выступающие за «Бостон» защитник Никита Задоров и Марат Хуснутдинов не отметились результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Баффало». Шестой матч пройдет в ночь на 2 мая по московскому времени на арене «Бостона».

По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Бостон» финишировал четвертым. «Баффало» является единственным клубом в плей-офф НХЛ, в составе которого нет российских игроков.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.