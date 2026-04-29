В Ростове-на-Дону обсудили будущее региональной медицины: от голосового заполнения карт до ИИ-диагностики

В Ростове-на-Дону на площадке отеля «Кортъярд» состоялась профильная бизнес-конференция «Региональная медицина: оптимизация процессов с помощью искусственного интеллекта».
Конференция, организатором которой выступил Сбер, объединила руководителей и финансистов медицинских клиник Ростовской области. Главной темой встречи стала цифровая трансформация здравоохранения в контексте задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным: ускорение внедрения ИИ и обеспечение интероперабельности медицинских информационных систем. Спикеры разобрали пять ключевых трендов 2026 года: цифровизацию, рост рынка частной медицины, кадровый дефицит, усиление пациентоцентричности и конкуренцию.
Еще до начала пленарной сессии участники смогли на практике оценить инновации Сбера. На площадке работал медицинский диагностический AI-ассистент ГигаДок, разработанный Центром индустрии здоровья Сбербанка совместно с Лабораторией искусственного интеллекта. Система с помощью камеры анализирует человека в течение 10−15 секунд и выдает более 10 параметров здоровья: от пульса и артериального давления до уровня стресса, индекса массы тела и рисков сердечно-сосудистых заболеваний.
В ходе конференции эксперты отрасли и представители экосистемы Сбера последовательно разобрали ключевые аспекты трансформации медицинского бизнеса. Участники обсудили, как искусственный интеллект становится не экспериментом, а рабочим инструментом диагностики, повышая точность выявления патологий. Отдельное внимание уделили успешному ростовскому опыту внедрения голосовых помощников: пилотный проект в детской поликлинике № 1 доказал, что технологии на основе ИИ способны сократить до 20% времени врача, затрачиваемого на заполнение документации. Также были представлены цифровые решения для прозрачного управления ресурсами клиники и повышения операционной эффективности. Завершили программу практические рекомендации по управлению персоналом в условиях кадрового дефицита и инструменты маркетинговой «упаковки» клиники для усиления доверия со стороны пациентов.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:
«Для Сбера медицина — это не просто отрасль экономики, это сфера, от которой напрямую зависит качество жизни людей на Дону. И большую роль в этом играют современные технологии и искусственны интеллект. У нас в Сбере накоплена большая база технологичных решений, есть своя ИТ-команда на Дону, которая уже внедряет цифровые технологии в туризме, образовании, медицине, строительстве и других отраслях. К примеру, в прошлом году мы успешно завершили пилот по внедрению голосового помощника врача в одной ростовской поликлинике. Мы видим, как цифровизация меняет отрасль: клиники становятся эффективнее, врачи получают надёжных цифровых помощников, а пациенты — более быструю и качественную помощь».
