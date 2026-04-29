В домах Москвы по программе капремонта заменили почти 40 тыс. входных дверей

«Входная группа жилого дома — это важный функциональный, а также эстетический элемент любого фасада. В рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда производятся работы по фасадам многоквартирных домов. При работах по фасадам мастера приводят в порядок входные группы, в том числе устанавливают новые современные двери. За время реализации программы капитального ремонта в Москве установили почти 40 тыс. новых входных дверей», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что специалисты устанавливают в жилых домах новые двери из цельногрунтового металла с антивандальными окнами. «Двери с остеклением устанавливаются в целях безопасности, для того чтобы жильцы при открывании двери могли видеть, кто стоит снаружи или внутри подъезда. Специальные решения для укрепления стекол позволяют защитить их от вандальных действий. Внутри двери находится утеплитель, снизу — нержавеющая сталь. Последнее нужно для того, чтобы используемые зимой противогололедные материалы не портили краску. Кроме того, новые двери устойчивы к огню: они выдерживают открытое пламя на протяжении 60 минут», — уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что установка новых наружных входных дверей способствует созданию единого теплового контура жилого здания и повышению его энергоэффективности. «Новые двери устанавливаются с доводчиками. Эта составляющая сокращает тепловые потери через входные двери и уменьшает расходы тепловой энергии, нужной для нагрева попадающего в здание холодного воздуха. Также новые двери с доводчиками позволяют сократить потребление электроэнергии на 5−10%», — заключили в фонде.
Московская программа капремонта включает более 30 тыс. домов общей площадью свыше 320 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 117 тыс. лифтов. В 2026 году в столице планируется привести в порядок более 600 фасадов и более 850 крыш многоквартирных домов. Также будет установлено свыше 5,5 тыс. новых лифтов.