С островов Молокова и Отдыха в Красноярске вывезли 35 КамАЗов мусора

В Центральном районе Красноярска с начала года уже убрали 75 КамАЗов отходов и хлама. Самыми замусоренными оказались острова Молокова и Отдыха.

В Центральном районе Красноярска с начала года уже убрали 750 кубометров отходов — это 75 КамАЗов. Об этом сообщили в мэрии.

Больше всего мусора убрали с островов Молокова и Отдыха — 350 кубометров, то есть 35 КамАЗов. Также отходы ликвидировали на улицах Брянской, Промысловой и Северном шоссе. Небольшие свалки убирали в частном секторе Покровки — на улицах Достоевского и Юрия Гагарина.

Всего в этом году район планируют очистить от 7300 кубометров мусора, на это потратят около 13 миллионов рублей. Чтобы предотвратить захламление, на проблемных участках устанавливают камеры видеонаблюдения. С начала года за складирование отходов уже оштрафовали 18 человек.

Руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких рассказал, что для борьбы со свалками дополнительно оборудуют муниципальные контейнерные площадки. В прошлом году 11 таких мест обустроили в частном секторе Покровки, столько же планируют сделать в этом году. Адреса выбирали с учетом пожеланий горожан и требований СанПиН по расстоянию от жилых домов.

