С островов Молокова и Отдыха в Красноярске вывезли 35 КамАЗов мусора

Всего в этом году район планируют очистить от 7300 кубометров мусора, на это потратят около 13 миллионов рублей. Чтобы предотвратить захламление, на проблемных участках устанавливают камеры видеонаблюдения. С начала года за складирование отходов уже оштрафовали 18 человек.