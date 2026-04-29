Эксперт: не стоит увлекаться шашлыком, переедание жареного мяса грозит проблемами для здоровья

Сезон шашлыков откроется в России совсем скоро — на майских выходных, когда многие граждане страны выезжают на природу и устраивают пикники. Что нужно учесть при поедании шашлыка, в беседе с РИАМО рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.
Шашлык готовится из жирного мяса, которое приводит к застою желчи, повышению уровня холестерина, а это увеличивает риск болезней сердца и онкологии.
«Самый очевидный удар — по желудку и желчному. Мясо долго переваривается, 8−12 часов. Особенно жирные сорта: свинина, баранина. Это вызывает тяжесть, образование густой желчи, застойные явления. В перспективе — камни в желчном пузыре, полипы. А холестаз (застой желчи) тянет за собой массу проблем: хронические заболевания кожи, угнетение центральной нервной системы, слабость, апатию, сонливость», — сказал врач.
Шашлык также обладает канцерогенным эффектом, поскольку при сгорании жира на углях выделяются акриламид и полициклические углеводороды. Систематическое поедание такого мяса способно спровоцировать онкологию — в частности, повышает риск рака желудка и кишечника.
Большое количество холестерина приводит к возникновению атеросклеротических бляшек в сосудах. Для людей с заболеваниями почек поедание шашлыка грозит тем, что продукты распада белка приводят к общему угнетенному состоянию и негативно отражаются на нервной системе.
Стоит также как следует прожаривать мясо на костре, чтобы сократить опасность получить кишечную инфекцию и отравиться.