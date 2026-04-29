В России могут сделать обязательным ГОСТ на детское питание и молочную продукцию: сейчас качество не проверяется

Премьер-министра России Михаила Мишустина просят сделать обязательным ГОСТ на детское питание и молочную продукцию. Соответствующее обращение в правительство России направила председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.
«Сделать ГОСТы на пищевую продукцию обязательными к исполнению, в первую очередь — на детское питание и молочную продукцию», — говорится в письме с предложениями.
Общественника напоминает, что сейчас ГОСТы действуют в качестве рекомендаций. А производители выпускают продукцию по своим техусловиям. Ее качество при этом не проверяется.
Ранее сообщалось, что в России изменятся требования к производству творога. Новый ГОСТ вступит в силу в январе 2027 года. Стандарт установит сниженную норму содержания белка в твороге. В зависимости от жирности продукта она составит 14%, 15% и 17%.
А с 1 апреля в РФ начал действовать новый ГОСТ на белый хлеб. Теперь можно выпекать продукт массой менее 500 граммов. Кроме того, хлеб теперь может быть овальной формы.