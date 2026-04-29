Почти 40% россиян прошли тест на ВИЧ в 2025 году

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Порядка 40% граждан России сдали тест на ВИЧ в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее сообщалось, что Россия достигла исторического минимума по заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
«Указанная тенденция сохраняется, в том числе благодаря увеличению охвата населения тестированием на ВИЧ: в 2025 году его прошли почти 40% граждан России. Данный результат позволяет стране удерживать лидерские позиции в мировой системе здравоохранения, обеспечивая своевременное оказание помощи лицам с выявленной инфекцией», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что для учета ВИЧ-инфицированных граждан ведется специальный федеральный регистр таких лиц. Он работает уже больше шести лет и не допускает дублирование учета пациентов.