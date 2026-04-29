В Биробиджане водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП

В Биробиджане 28 апреля 2026 года около 14:15 на перекрестке улиц Пионерская и Постышева произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным полиции Еврейской автономной области, водитель автомобиля Toyota Corona выполнял поворот налево на разрешающий сигнал светофора «зеленый». Он не пропустил встречный автомобиль Toyota Allion, который двигался прямо. Машины столкнулись и получили механические повреждения. Никто не пострадал.
Всего за прошедшие сутки на территории области зафиксировано семь ДТП без пострадавших. Сотрудники ДПС выявили 32 нарушения правил дорожного движения. Обстоятельства аварии на Пионерской уточняются.
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево водитель обязан уступить дорогу встречному транспорту.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru