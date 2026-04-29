В Биробиджане водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП

По предварительным данным полиции Еврейской автономной области, водитель автомобиля Toyota Corona выполнял поворот налево на разрешающий сигнал светофора «зеленый». Он не пропустил встречный автомобиль Toyota Allion, который двигался прямо. Машины столкнулись и получили механические повреждения. Никто не пострадал.