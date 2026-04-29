РПЦ может причислить американского писателя к лику святых

В Русской православной церкви заграницей могут рассмотреть вопрос о канонизации иеромонаха Серафима (Роуза), родившегося в США. Об этом сообщил глава церковной комиссии по канонизациям архиепископ Гавриил. По его словам, создана специальная группа, которая займется сбором материалов и свидетельств, включая данные о возможных чудесах.