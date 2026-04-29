РПЦ может причислить американского писателя к лику святых

В Русской православной церкви заграницей могут рассмотреть вопрос о канонизации иеромонаха Серафима (Роуза), родившегося в США. Об этом сообщил глава церковной комиссии по канонизациям архиепископ Гавриил. По его словам, создана специальная группа, которая займется сбором материалов и свидетельств, включая данные о возможных чудесах.
Он отметил, что собранные документы планируют представить на Архиерейском соборе, который пройдет в Мюнхене с 29 апреля по 5 мая. В случае положительного решения вопрос будет направлен на благословение Патриарха.
Архиепископ добавил, что при одобрении канонизации Серафим (Роуз) может стать первым святым РПЦЗ, родившимся в США. Он допустил, что продвижение по этому вопросу возможно уже в ближайшее время.
Иеромонах Серафим, в миру Юджин Роуз, был одним из основателей монастыря в Калифорнии, занимался переводами духовной литературы и оставил значительное богословское наследие, передает РИА Новости.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл исключил возможность канонизации царя Ивана Грозного. Глава РПЦ отметил, что именно от руки правителя и умер митрополит.