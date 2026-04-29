Красноярские пловцы в ластах завоевали 18 медалей чемпионата России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саратове завершился чемпионат России по подводному спорту в дисциплинах «плавание в ластах», «плавание в классических ластах», «подводное плавание» и «ныряние». В соревнованиях участвовали 353 спортсмена из 30 регионов страны.
Представители красноярской Академии летних видов спорта и СШОР «Спутник» завоевали 18 медалей. По итогам турнира сборная Красноярского края заняла второе место в общекомандном зачете, уступив команде Томской области.
В индивидуальных дисциплинах три золотые медали выиграла Анна Селезнева. Алина Налбандян завоевала золото, серебро и бронзу. Андрей Стяжкин стал обладателем золотой и бронзовой наград. Владимир Тарасов выиграл два серебра и бронзу. Серебряные медали также завоевали Денис Аршанов и Матвей Штарк, бронзу — Ратмир Марковин.
В эстафетных заплывах красноярские спортсмены выиграли два золота, а также серебро и бронзу.
По итогам чемпионата будет сформирован состав сборной России для участия в чемпионате мира, который пройдет в июне в Южной Корее, сообщили в краевом министерстве спорта.