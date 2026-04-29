Глава СКР заинтересовался ситуацией с поликлиникой в Рабочем поселке Перми

Ранее в аккаунт приемной председателя СКР жители Перми написали о ситуации с медицинской помощью в микрорайоне Рабочий поселок. Здание детской поликлиники, возведенное в 1914 году, долгое время находилось в непригодном состоянии. С 2024 по 2025 год в учреждении прошел ремонт. Однако после завершения работ состояние второго этажа поликлиники вновь признано неудовлетворительным, прием пациентов стал осуществляться в других отделениях. В апреле 2026 года была закрыта женская консультация, располагающаяся в соседнем здании. Семьи с детьми, а также беременные женщины вынуждены обращаться в отдаленные медицинские учреждения. Мер к устранению имеющихся нарушений компетентными органами не принимается.