В Таганроге изменили график работы 14 детских садов и школ

В городе Таганроге Ростовской области временно изменился график работы 14 детских садов и школ. Об обновлениях в графике рассказала глава города Светлана Камбулова в своем MAX-канале.
Причиной корректировок стало проведение планового ремонта на трех отрезках Донского технического водовода.
В перечень объектов, затронутых изменениями, вошли восемь детских садов (№№ 1, 6, 15, 41, 51, 92, 95, 99) и шесть школ (№№ 7, 23, 25/11, 31, 35, 36).
Светлана Камбулова уточнила, что все необходимые сведения уже доведены до родителей через чаты учреждений. Мониторинг ситуации продолжится, информация будет дополняться.
