В Хабаровске выставили на продажу памятник архитектуры федерального значения

Здание рефрижератора, построенное в 1913 году в Хабаровске по инициативе австрийского графа Рессегье, продают по цене в 54,5 тысячи рублей за квадратный метр. Авторы объявления пишут, что у нынешних владельцев имеется разрешение на любую перепланировку памятника архитектуры и градостроительства федерального значения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В перечне объектов культурного наследия Хабаровского края приведена краткая история строения. Можно сказать, что оно трансформировалось вместе с региональной столицей.
— Уникальное для своего времени по уровню технического решения и технологического оснащения промышленное здание, построенное в псевдорусском стиле, — такое описание рефрижератора в карточке перечня объектов культурного наследия региона.
Четырехкамерное хранилище для мяса и рыбы возвели в 1913 году при участии германской ассоциации «Товарищество рефрижераторов для Хабаровска, Николаевска и Харбина».
В 1922 году у здания дважды сменился владелец. Сначала им стал австриец Чарльз Беркиль, а затем — муниципальные власти. К 1925 году рефрижератор обзавелся дворовой пристройкой и использовался коммунальщиками Хабаровска.
Здесь с 1928 по 1929 годы работала колбасная фабрика, а после очередного расширения в 1939 году — рыбокоптильный завод.
Советские власти использовали рефрижератор как холодильник и овощехранилище. В современное время здесь располагались склады, мастерские и магазин строительных материалов.
Частному владельцу здание продали в 2010 году. Он начал ремонтно-реставрационные работы практически сразу после приобретения памятника архитектуры.
Площадь «помещения свободной планировки», как называют рефрижератор авторы объявления, немногим недотягивает до 2 тысяч квадратных метров. К двухэтажному строению также прилагается участок площадью 2057,69 квадратного метра.
Историческая роль рефрижератора в предложении о покупке не упоминается. Акцент сделан на удобные подъездные пути, парковку, центральное отопление, канализацию, водоснабжение и новую систему кондиционирования и вентиляции.