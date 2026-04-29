В Хабаровске выставили на продажу памятник архитектуры федерального значения

Здание рефрижератора, построенное в 1913 году в Хабаровске по инициативе австрийского графа Рессегье, продают по цене в 54,5 тысячи рублей за квадратный метр. Авторы объявления пишут, что у нынешних владельцев имеется разрешение на любую перепланировку памятника архитектуры и градостроительства федерального значения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».