Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 29 апреля

Отключения света в Ростове на 29 апреля затронут десятки улиц, сотни домов и тысячи жителей города. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— переулок Валдайский, 12−32 и 11−45;
— улица Краеведческая, 2−12 и 1−7;
— переулок Красных Партизан, 8−78 и 5−79;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;
— переулок Клязьминский, 74−94;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица Украинская, 109−125 и 88−104;
— улица Ревкомовская, 1−31 и 2−28;
— улица Международная, 7−23 и 12−24;
— улица Кулагина, 12;
— улица Свердловская, 47, 47а;
— улица Красноармейская, 63/1, 63/90, 65;
— улица Тельмана, 72;
— проспект Ворошиловский, 87, 89/80;
— улица Амбулаторная, 153, 95−115;
— переулок Глиссерный, 1−53 и 2−52;
— переулок ОГПУ, 1−13;
— улица Перекопская, 51−59, 74−78, 29−49, 32−72;
— переулок Пинский, 1−13 и 2−16;
— улица Подгорная, 1−39, 2−20, 29−57, 42−58;
— улица Портовая, 181−207;
— переулок Саперный спуск, 1−35, 32−36, 44/2, 31−51, 50−54, 2−48;
— переулок Шефский спуск, 1−61, 2−5;
— переулок Булановский, 1−31, 2−54, 20/41;
— переулок Деревянко, 1А, 1−9, 2−16, 16А, 28, 30А, 32, 40−46, 9А, 5А, 44, 11−27, 18−28;
— переулок Марийский, 2−36 и 3−23;
— улица Демьяна Бедного, 26−32;
— улица Комарова, 28, 28д, 28/5.
С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:
— улица Серафимовича, 49−75 и 46−68;
— улица Социалистическая, 57−83, 56−82, 51/58;
— переулок Соборный, 17−19, 24−26;
— проспект Буденновский, 22, 24, 26.
