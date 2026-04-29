Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 29 апреля

Адреса, где в Ростове отключат свет в среду, назвали энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 29 апреля затронут десятки улиц, сотни домов и тысячи жителей города. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— переулок Валдайский, 12−32 и 11−45;

— улица Краеведческая, 2−12 и 1−7;

— переулок Красных Партизан, 8−78 и 5−79;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;

— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;

— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;

— переулок Клязьминский, 74−94;

— улица Белорусская, 90−106;

— улица Украинская, 109−125 и 88−104;

— улица Ревкомовская, 1−31 и 2−28;

— улица Международная, 7−23 и 12−24;

— улица Кулагина, 12;

— улица Свердловская, 47, 47а;

— улица Красноармейская, 63/1, 63/90, 65;

— улица Тельмана, 72;

— проспект Ворошиловский, 87, 89/80;

— улица Амбулаторная, 153, 95−115;

— переулок Глиссерный, 1−53 и 2−52;

— переулок ОГПУ, 1−13;

— улица Перекопская, 51−59, 74−78, 29−49, 32−72;

— переулок Пинский, 1−13 и 2−16;

— улица Подгорная, 1−39, 2−20, 29−57, 42−58;

— улица Портовая, 181−207;

— переулок Саперный спуск, 1−35, 32−36, 44/2, 31−51, 50−54, 2−48;

— переулок Шефский спуск, 1−61, 2−5;

— переулок Булановский, 1−31, 2−54, 20/41;

— переулок Деревянко, 1А, 1−9, 2−16, 16А, 28, 30А, 32, 40−46, 9А, 5А, 44, 11−27, 18−28;

— переулок Марийский, 2−36 и 3−23;

— улица Демьяна Бедного, 26−32;

— улица Комарова, 28, 28д, 28/5.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:

— улица Серафимовича, 49−75 и 46−68;

— улица Социалистическая, 57−83, 56−82, 51/58;

— переулок Соборный, 17−19, 24−26;

— проспект Буденновский, 22, 24, 26.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше