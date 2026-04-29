Мэр Хабаровска пообещал обновить скверы и бульвары в 2026 году

Сергей Кравчук в ежегодном отчёте перед Хабаровской городской думой рассказал о планах благоустройства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На этот год запланированы работы в скверах «Сокольники», «Воинам-арсенальцам» и новом сквере по улице Калараша. Благоустройство пройдёт по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. «За выбор территорий проголосовало почти 63 тысячи хабаровчан. Там оборудуют детские игровые зоны, зоны для прогулок и отдыха, малые архитектурные формы», — сообщил мэр.
Одновременно стартует реновация двух главных бульваров города — Амурского и Уссурийского. Их облик разрабатывали с учётом мнения жителей и экспертов. «Новый облик сделает два основных бульвара визитной карточкой Хабаровска. Уже в мае этого года приступим к работам по первому этапу: на Уссурийском бульваре от Пушкина до Шеронова; Амурском бульваре — от железнодорожного вокзала до Дикопольцева», — уточнил Сергей Кравчук.
За последние три года в Хабаровске привели в порядок 545 дворов, направив на это 1 миллиард 125 миллионов рублей из бюджетов всех уровней и с участием средств граждан. По национальным проектам благоустроили 12 скверов в разных районах на сумму 189 миллионов рублей.
Сергей Кравчук также отметил, что всё активнее горожане участвуют в решении вопросов благоустройства через территориальное общественное самоуправление. Сейчас в Хабаровске создано 547 ТОС. За пять лет они реализовали 407 проектов на 427 миллионов рублей. Мэр поручил экономическому блоку рассмотреть увеличение грантового фонда ТОС с 20 до 30 миллионов рублей на 2027 и последующие годы. Кроме того, в этом году в парке Гайдара появятся новые аттракционы, а в мае заключат концессию на благоустройство сквера «Курочкин парк» в микрорайоне имени Горького.
