Мэр Хабаровска пообещал обновить скверы и бульвары в 2026 году

Сергей Кравчук также отметил, что всё активнее горожане участвуют в решении вопросов благоустройства через территориальное общественное самоуправление. Сейчас в Хабаровске создано 547 ТОС. За пять лет они реализовали 407 проектов на 427 миллионов рублей. Мэр поручил экономическому блоку рассмотреть увеличение грантового фонда ТОС с 20 до 30 миллионов рублей на 2027 и последующие годы. Кроме того, в этом году в парке Гайдара появятся новые аттракционы, а в мае заключат концессию на благоустройство сквера «Курочкин парк» в микрорайоне имени Горького.