WSJ: Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана

До этого стало известно, что Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к идее Ирана о проведении трехэтапных переговоров. По словам представителя американской администрации, политик не отверг идею Тегерана, но обвинил власти страны в нежелании отказываться от обогащения урана.