WSJ: Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной блокаде Ирана, так как возобновление бомбардировок, по его мнению, является более рискованным вариантом. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной блокаде Ирана, так как возобновление бомбардировок, по его мнению, является более рискованным вариантом. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Чиновники также указали, что Трамп посчитал альтернативные сценарии — возобновление авиаударов или полный выход из конфликта — более опасными по сравнению с продолжением блокады.

Заместитель пресс-секретаря США Анна Келли заявила изданию, что именно блокада обеспечивает Вашингтону «максимальное влияние» на иранское руководство, и подчеркнула, что президент согласится лишь на такое соглашение, которое гарантирует безопасность страны.

— В ходе недавних встреч, в том числе во время обсуждения в ситуационной комнате, Трамп решил продолжать давление на экономику и экспорт нефти Ирана, препятствуя заходу судов в порты Ирана и выходу оттуда, — передает WSJ.

До этого стало известно, что Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к идее Ирана о проведении трехэтапных переговоров. По словам представителя американской администрации, политик не отверг идею Тегерана, но обвинил власти страны в нежелании отказываться от обогащения урана.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше