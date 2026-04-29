WSJ: Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана

Чиновники также указали, что Трамп посчитал альтернативные сценарии — возобновление авиаударов или полный выход из конфликта — более опасными по сравнению с продолжением блокады.
Заместитель пресс-секретаря США Анна Келли заявила изданию, что именно блокада обеспечивает Вашингтону «максимальное влияние» на иранское руководство, и подчеркнула, что президент согласится лишь на такое соглашение, которое гарантирует безопасность страны.
— В ходе недавних встреч, в том числе во время обсуждения в ситуационной комнате, Трамп решил продолжать давление на экономику и экспорт нефти Ирана, препятствуя заходу судов в порты Ирана и выходу оттуда, — передает WSJ.
До этого стало известно, что Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к идее Ирана о проведении трехэтапных переговоров. По словам представителя американской администрации, политик не отверг идею Тегерана, но обвинил власти страны в нежелании отказываться от обогащения урана.