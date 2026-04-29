В Хабаровском крае началась посевная кампания

Сельхозпроизводители Хабаровского края приступили к весенним полевым работам. Зерновыми — овсом, пшеницей и ячменём, а также однолетними и многолетними травами уже засеяно 465 га сельхозугодий в Хабаровском и имени Лазо районах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«К началу сезона уже закуплены семена и минеральные удобрения. Планируется задействовать более 1000 единиц сельхозтехники», — отметили в краевом Минсельхозе.
Начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы краевого Минсельхоза Александр Сухоручко отметил, что природа вносит свои коррективы, поэтому в этом году аграрии вышли в поля немного позже срока. Он сообщил, что первыми к работам приступили в Хабаровском и имени Лазо районах, а на выходных, если позволит погода, планируется начать сев в Вяземском районе и Бикинском округе. Также, по его словам, в мае начнётся высадка картофеля и овощей.
Посевная площадь в крае в текущем году составит чуть больше 63 тысяч га. Земли засеют зерновыми и кормовыми культурами, соей, картофелем и овощами.
