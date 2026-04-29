В Хабаровском крае началась посевная кампания

На данный момент уже засеяно 465 га сельхозземель.

Источник: AmurMedia

Сельхозпроизводители Хабаровского края приступили к весенним полевым работам. Зерновыми — овсом, пшеницей и ячменём, а также однолетними и многолетними травами уже засеяно 465 га сельхозугодий в Хабаровском и имени Лазо районах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«К началу сезона уже закуплены семена и минеральные удобрения. Планируется задействовать более 1000 единиц сельхозтехники», — отметили в краевом Минсельхозе.

Начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы краевого Минсельхоза Александр Сухоручко отметил, что природа вносит свои коррективы, поэтому в этом году аграрии вышли в поля немного позже срока. Он сообщил, что первыми к работам приступили в Хабаровском и имени Лазо районах, а на выходных, если позволит погода, планируется начать сев в Вяземском районе и Бикинском округе. Также, по его словам, в мае начнётся высадка картофеля и овощей.

Посевная площадь в крае в текущем году составит чуть больше 63 тысяч га. Земли засеют зерновыми и кормовыми культурами, соей, картофелем и овощами.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске со 2 мая возобновится сельскохозяйственная ярмарка. На ярмарке жители и гости краевого центра смогу приобрести зелень, рассаду, продукцию пчеловодства, мясо, птицу, яйца, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, грибы и многое другое.