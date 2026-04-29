Городской квиз в Красноярске посвятили 95-летию Енисейского речного пароходства

В Красноярске прошел городской квиз «От Саян до Арктики», посвящённый 95-летию Енисейского речного пароходства.

В мероприятии приняли участие 300 человек, объединившиеся в 47 команд. Организаторами выступили компания «Норникель» и «Енисейское речное пароходство». За два часа участники много узнали о Красноярском крае, людях региона и о главной реке — Енисее.

«Квиз хорошо сделан, очень понравилось, было не скучно. Интересно было узнать про Енисейское пароходство, хотя думали, будут сложные вопросы про историю. Но в итоге большинство заданий построены именно на логике. Все факты ты узнаешь в процессе, и остаётся только правильно их разгадать, сопоставить и получить ответ», — поделилась впечатлениями игрок команды «Понаехавшие».

Организаторы подготовили разные форматы заданий: тут были текстовые вопросы, картинки, музыка и ребусы. Важно, что для победы не требовалось каких-то специальных знаний, только общая эрудиция.

В итоге призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Инквизиция», второе — «Александр Грей» и третье «Сколиоз и отвага». Победители получили в подарок фирменные рюкзаки с символикой компании «Норникель-Енисейское речное пароходство», а также подарочные корзины с разными деликатесами.

«Игра очень интересная. Мы, конечно, эрудированные, но и готовились немного. Справились отлично — очень довольны результатом», — рассказали после награждения участники команды-победителя «Инквизиция».

Курсанты Красноярского института водного транспорта и Красноярского техникума транспорта и сервиса организовали локации-активности, где все желающие могли научиться вязать морские узлы и передавать слова флажковой азбукой.

Квиз стал первым городским мероприятием от «Енисейского речного пароходства» — подразделения компании «Норникель». Таким образом пароходство отмечает свое 95-летие.

«Получилось замечательное мероприятие. Такие встречи не только дарят живое общение, но и позволяют по-новому взглянуть на историю того места, где мы живем. Мы рады, что через игру поделились небольшой частью 95-летней историей пароходства. Приглашаем всех присоединяться к нашим мероприятиям. В июле пройдёт День речника, о котором мы еще обязательно расскажем подробнее», — отметил заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике Евгений Мызников.

