В Прикамье за год обеспеченность врачами выросла в 25 округах

В Перми прошла ежегодная коллегия краевого минздрава. Участники подвели итоги работы за 2025 год и обсудили планы на будущее. Обеспечение отрасли кадрами остаётся ключевой задачей. За шесть лет число бюджетных мест в медицинских колледжах и техникумах выросло на четверть, а количество студентов-целевиков увеличилось в 1,6 раза. В 2025 году договоры на целевое обучение заключили на 97% мест — это один из лучших показателей в России.