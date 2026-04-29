В Прикамье за год обеспеченность врачами выросла в 25 округах

Обеспеченность врачами выросла в 25 округах региона, сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.
В Перми прошла ежегодная коллегия краевого минздрава. Участники подвели итоги работы за 2025 год и обсудили планы на будущее. Обеспечение отрасли кадрами остаётся ключевой задачей. За шесть лет число бюджетных мест в медицинских колледжах и техникумах выросло на четверть, а количество студентов-целевиков увеличилось в 1,6 раза. В 2025 году договоры на целевое обучение заключили на 97% мест — это один из лучших показателей в России.
С 2020 года число молодых врачей, пришедших в государственные больницы, выросло в 3,5 раза. Благодаря федеральным и краевым программам в 25 муниципалитетах Прикамья за прошлый год повысилась обеспеченность медкадрами.
Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень назвала приоритетами на 2026 год борьбу с факторами риска, профилактику, охрану репродуктивного здоровья, развитие медицинской реабилитации и внедрение ИИ. Решение этих задач поможет улучшить продолжительность и качество жизни населения.
Также губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что с 2020 года в Прикамье построили 30 крупных медицинских учреждений в 14 округах. В ближайшие годы появятся ещё 12 объектов в Перми и других территориях.