Самолет вернулся в Хабаровск из-за возможной технической неисправности

Борт, вылетевший из Хабаровска в Охотск, вернулся из-за возможной поломки.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр — РИА Новости. Самолет рейса Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск после вылета вернулся обратно из-за потенциальной технической неисправности, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Сегодня (29 апреля — ред.) воздушное судно, вылетевшее по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровск», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения требований по безопасности полетов.

Также отмечается, что на борту вернувшегося рейса находилось 37 человек. Повторный вылет по этому маршруту запланирован на четверг.