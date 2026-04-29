Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре дело о протекающей крыше дошло до Бастрыкина

СК взял на контроль расследование после жалоб жильцов дома с многолетними протечками.

В Комсомольске-на-Амуре ситуация с аварийным многоквартирным домом на проспекте Октябрьском привлекла внимание центрального аппарата Следственного комитета России, — сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Речь идёт о доме 1982 года постройки, где, по данным, размещённым в сети, уже около девяти лет протекает кровля. Во время осадков вода регулярно попадает в квартиры и подъезды, повреждая имущество жильцов.

Отдельно отмечается, что из-за постоянной влаги страдает электропроводка — происходят короткие замыкания, создаётся риск возгорания, а бытовая техника выходит из строя. По словам жителей, многочисленные обращения в различные инстанции результата не дали, а ремонтные работы так и не были проведены.

По данным следственного управления, по факту ситуации возбуждено уголовное дело в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе и результатах расследования, а также о мерах по организации ремонта в доме.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.