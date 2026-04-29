Обновленный ГОСТ на гипермаркеты, киоски и пункты выдачи заказов утвержден в России

В России утвердили обновленный ГОСТ для предприятий торговли, который определяет основные форматы розничных объектов. Об этом сообщили в Роскачестве.

Документ вводит четкую классификацию торговых точек с учетом площади, ассортимента, способов обслуживания и технологических процессов. В нем описаны как крупные форматы — гипермаркеты и супермаркеты, так и малые объекты, включая киоски и павильоны.

Отмечается, что одним из нововведений стало включение в стандарт логистической инфраструктуры и цифровых платформ. В частности, в классификацию добавлены пункты выдачи заказов, постаматы и распределительные центры.

В Роскачестве подчеркнули, что изменения отражают развитие электронной коммерции и помогут унифицировать подходы к торговле. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июня 2027 года, передает ТАСС.

Кроме того, в России разработали проект ГОСТа для блюд русской кухни. Что о нем известно и действительно ли он нужен — в материале «Вечерней Москвы».

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Он начнет действовать с 1 апреля 2026 года. «ВМ» выясняла с экспертом, что предполагает новый межгосударственный стандарт и как изменятся цены на хлеб.