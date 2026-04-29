Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TikTok отключил 1,7 млн аккаунтов несовершеннолетних в Индонезии

TikTok деактивировал 1,7 млн профилей несовершеннолетних из Индонезии. В конце марта в стране вступил в силу закон, ограничивающий использование соцсетей детьми младше 16 лет.

Как сообщает агентство Antara News, к 10 апреля было деактивировано около 780 тыс. аккаунтов, после чего процесс ускорился.

Министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутью Хафид выразила надежду, что общественность поддержит шаги правительства, направленные на защиту будущих поколений.

Постановление правительства Индонезии о защите детей в интернете подразумевает внедрение соцсетями системы верификации возраста, деактивацию аккаунтов детей до 16 лет, а также удаление неподобающего контента. В противном случае платформам грозит блокировка на территории страны.