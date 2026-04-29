Миграционная, демографическая и экологическая политика властей в европейских странах подвела к грани уничтожения Старого Света. Об этом на конференции, посвященной экономической теории, заявил президент Аргентины Хавьер Милей.
«Весь тот бардак, который сейчас царит в Европе, возник из-за того, что их пенсионная система была разрушена. Пока они продвигали свою зеленую повестку, убивая невинных нерожденных детей, они одновременно поощряли приток иностранцев», — отметил политик.
По его словам, европейские политики прекрасно видели появившиеся проблемы. Однако пробовали их решать с помощью «импорта людей».
«Так Европа оказалась на грани уничтожения», — заключил аргентинский лидер.
Ранее сообщалось, что Европа поняла, что находится на грани самоубийства. И начала осознавать, что пропадет без Москвы. При этом на Вашингтон уже никто не надеется.
До этого президент России Владимир Путин, комментируя экономическое положение Европы, отметил, что в Старом Свете продолжают хоронить Россию. Но скоро сдохнут сами, не успев напасть на нашу страну.