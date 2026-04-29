Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе «Обход Красноярска» 4 мая закроют разворотную петлю

На обходе Красноярска временно закроют разворот к проспекту Котельникова.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 4 мая, с 12:00 на трассе «Обход Красноярска» временно закроют разворотную петлю на пути с Северного шоссе на проспект Котельникова. Там начнутся работы по ее переустройству. О времени открытия проблемного участка пока не сообщается.

Объехать закрытый участок можно через правоповоротный шлюз и кольцо у гипермаркета «Метро» на въезде в поселок Солонцы. Для того, чтобы разделить потоки машин, на кольце поставят светофор и необходимые дорожные знаки.

На этом участке возможны заторы, особенно утром и вечером. Водителям советуют выбрать другой маршрут: по улицам Авиаторов, Второй Брянской и Калинина. Также можно поехать по трассам Красноярск — Элита и Еловое — станция Минино в сторону международного аэропорта Красноярск.

Напомним, в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начали реконструировать транспортную развязку, а в этом сезоне подрядчик приступил к основным работам. Специалисты расширят путепровод через проспект Котельникова, сделают переходно-скоростные полосы, укрепят основание дороги и положат новое асфальтобетонное покрытие. Также в рамках реконструкции обустроят водоотвод, освещение, пешеходные тротуары, поставят барьерное ограждение, в том числе на разделительной полосе, сделают подземный пешеходный переход, а также пешеходную дорожку, чтобы из поселка Новалэнд в Солонцы можно было удобно пройти пешком.