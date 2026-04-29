На трассе «Обход Красноярска» 4 мая закроют разворотную петлю

Напомним, в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начали реконструировать транспортную развязку, а в этом сезоне подрядчик приступил к основным работам. Специалисты расширят путепровод через проспект Котельникова, сделают переходно-скоростные полосы, укрепят основание дороги и положат новое асфальтобетонное покрытие. Также в рамках реконструкции обустроят водоотвод, освещение, пешеходные тротуары, поставят барьерное ограждение, в том числе на разделительной полосе, сделают подземный пешеходный переход, а также пешеходную дорожку, чтобы из поселка Новалэнд в Солонцы можно было удобно пройти пешком.