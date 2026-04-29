В Ростовской области отменили беспилотную опасность утром 29 апреля

После отражения воздушной атаки в Ростовской области отменили беспилотную опасность.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отменили режим беспилотной опасности, введенный минувшей ночью. Утром 29 апреля жители региона получили соответствующие оповещения.

В сообщениях говорилось об отбое угрозы атаки беспилотников на всей территории донского региона.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь информировал, что в ходе отражения воздушной атаки вражеские БПЛА были ликвидированы в четырех районах: Боковском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском. По первичным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сведения уточняются.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше