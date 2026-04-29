Троллейбус № 9 продлят в Хабаровске до Фруктовой с 1 мая

Маршрут изменят ради удобства жителей микрорайона Берёзовка.

В Хабаровске с 1 мая продлят троллейбусный маршрут № 9 до улицы Фруктовой. Обновлённая схема движения будет называться «Улица Фруктовая — Комсомольская площадь», — сообщает Мэрия города.

По данным городского управления транспорта, изменение должно сделать поездки удобнее для жителей микрорайона Берёзовка и улучшить транспортную доступность территории.

При этом в администрации предупреждают: из-за погодных условий или дорожных работ возможны задержки движения троллейбусов. Пассажирам рекомендуют учитывать это при планировании поездок.

Уточнить актуальное расписание и местонахождение транспорта можно на сайте «Транспорт27.рф», через приложение Go2bus, а также по телефону диспетчерской МБУ «ХМНИЦ»: 45−00−56.