Троллейбус № 9 продлят в Хабаровске до Фруктовой с 1 мая

В Хабаровске с 1 мая продлят троллейбусный маршрут № 9 до улицы Фруктовой. Обновлённая схема движения будет называться «Улица Фруктовая — Комсомольская площадь», — сообщает Мэрия города.
По данным городского управления транспорта, изменение должно сделать поездки удобнее для жителей микрорайона Берёзовка и улучшить транспортную доступность территории.
При этом в администрации предупреждают: из-за погодных условий или дорожных работ возможны задержки движения троллейбусов. Пассажирам рекомендуют учитывать это при планировании поездок.
Уточнить актуальное расписание и местонахождение транспорта можно на сайте «Транспорт27.рф», через приложение Go2bus, а также по телефону диспетчерской МБУ «ХМНИЦ»: 45−00−56.