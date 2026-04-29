Стала известна программа Челябинской легкоатлетической эстафеты — 2026

В этом году легкоатлетическая эстафета будет проводиться в 93‑й раз — это одно из самых старейших спортивных мероприятий, которое ежегодно проводится в Челябинске в майские праздники. В этот раз он будет посвящен Году единства народов России. Организаторы ожидают, что на старт выйдут 2500 участников — это команды школ, вузов, колледжей, ДЮСШ, предприятий и спортивных клубов.