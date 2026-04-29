Волонтеры АО «Транснефть — Западная Сибирь» сдали свыше 50 литров крови в рамках корпоративной донорской акции

Сотрудники АО «Транснефть — Западная Сибирь» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») приняли участие в корпоративной донорской акции «Подари жизнь». Мероприятие было приурочено к Национальному дню донора и 100-летию Службы крови России.
Донация объединила 115 сотрудников предприятия из пяти регионов Сибири — Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края. Волонтеры сдали порядка 52 литров крови и ее компонентов — их направят в медучреждения для оказания помощи нуждающимся пациентам, в том числе детям и участникам специальной военной операции.
Часть добровольцев также вступила в регистр доноров костного мозга. Это направление донорского движения сейчас одно из самых востребованных в сфере здравоохранения.
По итогам акции Красноярское районное нефтепроводное управление АО «Транснефть — Западная Сибирь» награждено благодарственным письмом Красноярского краевого центра крови № 1 за активное развитие корпоративного донорства и пропаганду безвозмездного донорства крови среди населения.
Волонтерские акции по сдаче крови и ее компонентов проводятся в АО «Транснефть — Западная Сибирь» регулярно с 2021 года. За пять лет в них приняли участие более 800 сотрудников, среди которых есть и почетные доноры России.