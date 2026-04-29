Известный композитор осудил проверку «Вредных советов» Остера

Композитор Максим Дунаевский выступил против проверки книги Григория Остера.

Композитор Максим Дунаевский выступил против проверки книги Григория Остера. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал изучить «Вредные советы» на соответствие правильным педагогическим установкам.

В эфире программы «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург Дунаевский назвал эту идею вредной и излишней.

«Чиновники очень стараются и перестараются. С книжками бороться, с Григорием Остером, которого дети обожают? Это видимость бурной работы, и она приводит к плохим результатам», — сказал композитор.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», с 21 по 26 апреля продажи книг Остера на маркетплейсах выросли почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если считать с начала апреля — рост составил 220%.

Напомним, произведение привлекает внимание правоохранителей не в первый раз. Так, в 2024 году появлялась информация, якобы в Красноярском крае книгу просят убрать с прилавков. Позднее заявление опровергли, тиражи не изымали.

«Вредные советы» Григория Остера — детская книга, написанная в начале 90-х годов. В ней автор дает «неправильные» советы детям, которые лучше не исполнять, а нарушать. Сам автор говорил: «Мои вредные советы — это прививка от глупости. Я беру ситуацию и довожу её до логического конца, и ребёнок видит: как не надо думать. Дети читают вредные советы, они их как бы проживают внутри себя, и уже им не нужно так поступать, как описано во вредных советах».

