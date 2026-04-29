Известный композитор осудил проверку «Вредных советов» Остера

«Вредные советы» Григория Остера — детская книга, написанная в начале 90-х годов. В ней автор дает «неправильные» советы детям, которые лучше не исполнять, а нарушать. Сам автор говорил: «Мои вредные советы — это прививка от глупости. Я беру ситуацию и довожу её до логического конца, и ребёнок видит: как не надо думать. Дети читают вредные советы, они их как бы проживают внутри себя, и уже им не нужно так поступать, как описано во вредных советах».