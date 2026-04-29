В 25 муниципалитетах Прикамья увеличили число врачей

В Перми прошла ежегодная коллегия краевого министерства здравоохранения. Ведомство озвучило промежуточные итоги развития отрасли в Прикамье.
В регионе за последние пять лет возвели 30 крупных медицинских объектов в 14 округах. В рамках национальных, федеральных проектов и краевой адресной инвестпрограммы предстоит построить еще 12 крупных объектов в Перми и территориях края.
Начиная с 2020 года в 3,5 раза выросло число врачей-выпускников, которые трудоустроились в государственные медучреждения края. По итогам прошлого года в 25 муниципалитетах улучшилась обеспеченность врачами.
В Прикамье создают условия для получения образования в сфере здравоохранения. За шесть лет на 25% увеличено число бюджетных мест по медицинским специальностям в техникумах и колледжах, на 97% выросли контрольные цифры приема.
Краевое ведомство отметило рост в 1,6 раза числа студентов-целевиков. В 2025 году договоры по целевому обучению заключили на 97% мест. Это один из самых высоких результатов среди регионов России.
Перед Прикамьем поставили приоритетную задачу по борьбе с факторами риска неинфекционных болезней, сохранению здоровья населения за счет профилактических мероприятий. В число других направлений входят: совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья, развитие медицинской реабилитации и внедрение информационных систем с использованием технологий искусственного интеллекта.