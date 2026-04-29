Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 25 муниципалитетах Прикамья увеличили число врачей

В регионе отмечен резкий приток врачей-выпускников в медучреждения.

Источник: Комсомольская правда

В Перми прошла ежегодная коллегия краевого министерства здравоохранения. Ведомство озвучило промежуточные итоги развития отрасли в Прикамье.

В регионе за последние пять лет возвели 30 крупных медицинских объектов в 14 округах. В рамках национальных, федеральных проектов и краевой адресной инвестпрограммы предстоит построить еще 12 крупных объектов в Перми и территориях края.

Начиная с 2020 года в 3,5 раза выросло число врачей-выпускников, которые трудоустроились в государственные медучреждения края. По итогам прошлого года в 25 муниципалитетах улучшилась обеспеченность врачами.

В Прикамье создают условия для получения образования в сфере здравоохранения. За шесть лет на 25% увеличено число бюджетных мест по медицинским специальностям в техникумах и колледжах, на 97% выросли контрольные цифры приема.

Краевое ведомство отметило рост в 1,6 раза числа студентов-целевиков. В 2025 году договоры по целевому обучению заключили на 97% мест. Это один из самых высоких результатов среди регионов России.

Перед Прикамьем поставили приоритетную задачу по борьбе с факторами риска неинфекционных болезней, сохранению здоровья населения за счет профилактических мероприятий. В число других направлений входят: совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья, развитие медицинской реабилитации и внедрение информационных систем с использованием технологий искусственного интеллекта.