С размахом! Город Омск отметит 81-ю годовщину Великой Победы

Главные события развернутся 9 мая в парке Победы и на территории Омской крепости, а традиционные акции «Трамвай Победы» и «Теплоход Победы» стартуют уже 8 мая.
В каждый двор.
2026 год объявлен президентом России Годом единства народов, и омские празднования ориентированы на эту концепцию.
«Это не только ценность суверенитета, преемственность поколений и исторической памяти, но и важность единения, сплочённости народов, которые населяют нашу великую страну», — подчеркнула заместитель мэра Омска Инна Елецкая.
Добавляет масштаба и статус Омска как Культурной столицы России — многие проекты впервые реализуются при поддержке муниципальных библиотек и творческих коллективов.
План, утверждённый мэром Сергеем Шелестом, включает 65 ключевых городских мероприятий. При этом практически все учреждения соцсферы — образования, культуры, спорта, общественные объединения и территориальные комитеты — проводят свои акции.
Старт даст акция «И в каждый двор пришла Победа» — с 4 по 8 мая концертные бригады выступят на отдалённых территориях. А 6 мая школьники примут участие в патриотическом шествии от памятника труженикам тыла до монумента Герою Советского Союза Лизе Чайкиной, который недавно отремонтировали.
Как рассказал директор департамента культуры администрации Омска Олег Федоренко, Парк Победы станет центром торжеств 9 мая. С 12.00 до 19.00 здесь развернётся программа «Одна страна, одна судьба, одна Великая Победа».
Пространство парка разделят на две зоны. «Кино войны» — живые сцены из фильмов в исполнении артистов театра им. Ермолаевой. «Музыка войны» — автофургон, где омичи смогут исполнить песни военных лет. Рядом разместятся кинопалатка, выставка вооружений и лазертаг.
Омская крепость встретит гостей 9 мая торжественным поднятием копии Знамени Победы на флагштоке. В течение дня омичи смогут увидеть выставку пожарной техники, выступления духовых оркестров войсковых частей, а также историческую реконструкцию: от становления Омской крепости до середины XX века.
«Трамвай Победы» на маршруте № 4 будет курсировать 8 и 9 мая. Вагон забрендирован, внутри разместят экран, а работники библиотек и культуры вместе с пассажирами будут петь песни и читать стихи. «Теплоход Победы» — теплоход «Москва-126» отправится 8 и 9 мая от пристани речного порта. В прошлом году омичам понравилось наблюдать город с воды.
Сегодня в Омске проживает 1070 ветеранов Великой Отечественной войны, включая тружеников тыла, блокадников и узников концлагерей. Участников войны осталось 24 человека. «Их возраст и здоровье не позволят прийти на главные площадки, поэтому поздравления с подарками и концертными номерами пройдут на дому», — рассказала Инна Елецкая. Лично мэр, его заместители, депутаты и главы округов вручат ветеранам памятные подарки.
Главное — безопасность.
В приоритете не только насыщенность программы, но и безопасность горожан. На площадках организуют контрольно-пропускные пункты, помощь окажет МВД. Организуют также навигацию по точкам питания и дополнительным услугам.
Омск уже начали украшать в единой стилистике. Заработала вечерняя подсветка здания администрации, размещают флаговые конструкции на улицах 60 лет Победы, Иртышской набережной, Ленина, Соборной площади. Всего установят 220 флагов на опорах и 130 флаговых конструкций. Подготовку 40 мемориалов, посвящённых войне, завершат к 5 мая.
В этом году шествие Бессмертного полка должно состояться в очном формате при отсутствии непредвиденных обстоятельств.
«Будем надеяться, что сложатся благоприятные условия, — отметила Елецкая. — Наша задача — провести праздник безопасно, но мы готовы работать в любую погоду».