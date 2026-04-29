Воронежцы увидят 40 уникальных полотен военных художников

Студия, не имеющая аналогов в мире, была основана 9 ноября 1934 года приказом народного комиссара обороны СССР Климента Ворошилова в память о первом советском художнике-баталисте Митрофане Грекове. Участники этого творческого объединения — живописцы, графики, скульпторы — известны масштабными проектами. Они создали две самые крупные в СССР диорамы («Ясско-Кишиневская операция» в Кишиневе и «Огненная дуга» в Белгороде), панораму «Сталинградская битва» в Волгограде и диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» в Севастополе. «Грековцы» украсили Большой Кремлевский дворец в Москве многофигурной композицией «Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет!», расписали восстановленный храм Христа Спасителя. Их стараниями появилась масса портретов и жанровых картин, посвященных знаменитым отечественным полководцам и маршалам Победы.