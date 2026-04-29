Воронежцы увидят 40 уникальных полотен военных художников

Картины уникального творческого союза — Студии военных художников имени М. Грекова — выставили в Воронеже. На 40 больших полотнах — батальные сцены, фронтовые и тыловые будни, портреты знаковых деятелей времен Великой Отечественной.
Проект «Грековцы. Под знаменем Победы» — попытка посмотреть на военную историю страны через призму советского реализма. Основные сюжеты сегодня кажутся стандартными: кровопролитные атаки, минуты отдыха после боя, салют на Красной площади. Усталая фигура главного диктора СССР Юрия Левитана, читающего очередную сводку Совинформбюро (название работы — «Внимание! Говорит Москва!» — сразу вызывает в памяти его ровный голос).
За оригинальностью формы, тонкостью психологической проработки художники студии не гнались. Но именно они конструировали тот образ войны, который закрепился в сознании советских людей и продолжает влиять на наше восприятие прошлого.
Студия, не имеющая аналогов в мире, была основана 9 ноября 1934 года приказом народного комиссара обороны СССР Климента Ворошилова в память о первом советском художнике-баталисте Митрофане Грекове. Участники этого творческого объединения — живописцы, графики, скульпторы — известны масштабными проектами. Они создали две самые крупные в СССР диорамы («Ясско-Кишиневская операция» в Кишиневе и «Огненная дуга» в Белгороде), панораму «Сталинградская битва» в Волгограде и диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» в Севастополе. «Грековцы» украсили Большой Кремлевский дворец в Москве многофигурной композицией «Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет!», расписали восстановленный храм Христа Спасителя. Их стараниями появилась масса портретов и жанровых картин, посвященных знаменитым отечественным полководцам и маршалам Победы.
Выставка доступна до 17 мая 2026 года в Воронежском областном художественном музее имени И. Крамского. Адрес: пр-т Революции, 18.