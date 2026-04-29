Хабаровчанка победила во Всероссийском конкурсе «Большое путешествие»

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Большое путешествие по стране: Дальний Восток» (12+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Всего было подано более двух тысяч заявок из 37 регионов, в финал вышли 250 участников. Среди них студентка Хабаровского техникума техносферной безопасности Полина Синченко. За исследование обрядов и традиций коренных народов Хабаровского края она получила диплом I степени в номинации «Традиции и праздники коренных народов Сибири и Дальнего Востока» (аудиоподкаст).
Подготовка проекта потребовала от автора не только теоретических знаний, но и живого общения с хранителями традиций. Совместно с директором музея в селе Сикачи-Алян Светланой Оненко студентка изучала архивные записи и расшифровывала символику древних петроглифов. Консультации с представителем правления Хабаровского отделения Ассоциации коренных народов Севера края Ольгой Аистовой помогли понять духовную сторону традиций. В этноцентре «Сэвэн» под руководством директора Елены Жгулевой Полина Синченко изучала технологию выделки рыбьей кожи, признанную объектом этнокультурного достояния России.
Самым захватывающим для студентки стало участие в проведении шаманского обряда. Она также посетила спектакль «Мэргэн и Тэму. Хозяйка вод» фольклорного коллектива «Гэрин» и познакомилась с творчеством народного ансамбля «Кэку» из села Кондон.
«Выражаю глубокую признательность своим наставникам, — поделилась Полина Синченко. — Увидеть настоящий обряд, услышать песни ансамбля “Кэку” и погрузиться в сказочный мир спектакля “Гэрин” — это опыт, который невозможно получить по учебникам. Душа Дальнего Востока жива, и я счастлива быть причастной к ее сохранению».
