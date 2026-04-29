Дончане могут принять участие в акции «Бессмертный полк»

В этом году шествие «Бессмертного полка» под открытым небом не планируется, но почтить память участников Великой Отечественной войны можно другими способами.
До 6 мая на сайте 2026.polkrf.ru можно зарегистрировать героя — загрузить фото и данные. Виртуальное шествие пройдёт 9 мая на том же ресурсе.
Кроме того, с 1 по 11 мая жители могут публиковать портреты и истории ветеранов с хештэгами #Бессмертныйполк2026 и #СоцсетиПобедителей. Фото для аватарки можно оформить в конструкторе на сайте акции.
В эти же дни в школах, детсадах, библиотеках, музеях и на улицах появятся стенды, где любой может разместить фотографию своего героя.
С 1 по 11 мая изображения участников войны с именами можно нанести на личную одежду, автомобили и общественный транспорт.