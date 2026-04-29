Комиссионный магазин в Иркутске незаконно работал как ломбард

Предпринимателя оштрафовали на сто тысяч.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Октябрьского района Иркутска выявила нарушения в работе одного из комиссионных магазинов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, индивидуальный предприниматель давал людям деньги под залог подержанных вещей, но работал без официального статуса ломбарда.

— Клиенты получали займы под залог бытовой техники и ювелирных украшений. Такая деятельность считается профессиональной, требует специального разрешения, а предприниматель вел ее нелегально. Причем попался он уже не в первый раз, поэтому прокуратура завела дело за повторное нарушение, — рассказали в прокуратуре.

По итогам рассмотрения материалов владельца магазина оштрафовали на сто тысяч рублей.