Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» представляют серьезную угрозу для украинских военных, особенно находящихся в глубоком тылу. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили источники в силовых структурах.
По их словам, речь идет о высокоточном оружии большой мощности, которое применяется вне зоны действия FPV-дронов и артиллерии. Отмечается, что системы ПВО Украины испытывают сложности с его перехватом.
Источник также указал, что ракета развивает скорость до 10 Махов, обладает высокой дальностью и маневренностью. Кроме того, она может оснащаться различными типами боевых частей, передает ТАСС.
Ранее Вооруженные силы РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам на территории Украины. Действия стали ответом на атаки по гражданской инфраструктуре России.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями Южной группировки войск. Луганская Народная Республика освобождена, наступление идет по всем направлениям. В марте-апреле российские военные освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.