ПСЖ обыграл «Баварию» с рекордным числом голов в полуфинале ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 28 апреля одержал домашнюю победу над «Баварией» со счетом 5:4 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА. К 65-й минуте парижане вели 5:2.
Этот матч стал уникальным для полуфиналов турнира: впервые было забито пять мячей в первом тайме и сразу девять — за игру.
Для «Баварии» это поражение стало первым с января и третьим в текущем сезоне. Ранее мюнхенцы всего дважды пропускали более двух голов за матч.
Хвича Кварацхелия в этом розыгрыше уступает по системе «гол + пас» только Килиану Мбаппе — 15 против 16. Также он идет третьим в списке бомбардиров с 10 мячами, спортсмен установил рекорд клуба по результативным действиям за сезон в Лиге чемпионов.
Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел полный матч и стал первым российским вратарем, сыгравшим в полуфинале Лиги чемпионов. Ранее в 1991 году Станислав Черчесов выходил на поле в полуфинале Кубка европейских чемпионов за «Спартак».
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустил пять мячей, не совершив ни одного сейва, повторив антирекорд Эда де Гуя (2000 год, матч «Челси» против «Барселоны»). У Сафонова — два спасения, передает РБК.
Стало известно, что нападающий Артем Дзюба вошел в историю тольяттинского футбольного клуба «Акрон», став его лучшим бомбардиром. Рекорд был установлен в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина».