ПСЖ обыграл «Баварию» с рекордным числом голов в полуфинале ЛЧ

Хвича Кварацхелия в этом розыгрыше уступает по системе «гол + пас» только Килиану Мбаппе — 15 против 16. Также он идет третьим в списке бомбардиров с 10 мячами, спортсмен установил рекорд клуба по результативным действиям за сезон в Лиге чемпионов.