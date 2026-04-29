В Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры сдали дорогу

В Верхнебуреинском районе завершили 18 километров трассы к Чегдомыну.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае после прокурорского вмешательства завершена реконструкция участка автодороги в Верхнебуреинском районе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Работы шли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на трассе «Комсомольск-на-Амуре — Березовый — Амгунь — Могды — Чегдомын». КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» заключило контракты на реконструкцию 18 километров дороги.

Прокурорские проверки неоднократно выявляли срыв графика. Надзорное ведомство внесло представления руководителям краевого учреждения и подрядной организации. После их рассмотрения двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а строители активизировали работу. В результате участок сдан в эксплуатацию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru