В Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры сдали дорогу

Прокурорские проверки неоднократно выявляли срыв графика. Надзорное ведомство внесло представления руководителям краевого учреждения и подрядной организации. После их рассмотрения двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а строители активизировали работу. В результате участок сдан в эксплуатацию.