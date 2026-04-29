МКУ «Зелёный Владивосток» чистит после зимы пляжи Шаморы

Во Владивостоке начали приводить в порядок пляжи Шаморы. На побережье бухты Лазурной рабочие убирают траву, мусор и скопившиеся за зиму водоросли. На городских участках пляжа этим заняты сотрудники муниципального учреждения «Зелёный Владивосток», а на арендованных территориях к уборке подключаются представители бизнеса, об этом сообщил Telegram-канал «Зелёный Владивосток».
В учреждении напоминают, что после зимних штормов на берегу остается много отходов и водорослей. Сейчас их сгребают вручную и с помощью спецтехники. Собранный мусор коммунальщики намерены вывезти на утилизацию. Песок на пляже просеивают специализированными машинами, чтобы убрать мелкий мусор.
Название Шамора известно далеко за пределами Приморья и давно стало неофициальным брендом этого участка побережья. Официально бухта называется Лазурной, но старое название по-прежнему используют местные жители, туристы и бизнес, поэтому в повседневной речи и в объявлениях чаще всего говорят именно о пляже на Шаморе.
Ранее бригады «Зелёного Владивостока» уже очистили прибрежные зоны на Первом городском пляже острова Русский. Такие же работы провели в районе Седанки. В администрации города отмечают, что большая весенняя уборка морского побережья продолжается. В ближайшее время она захватит другие популярные места отдыха.