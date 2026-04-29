Сахарный диабет можно «приручить»

О распространенности сахарного диабета свидетельствует хотя бы то, что о нём слышал почти каждый человек. Знакомые, узнав о диагнозе, рассказывают, что от этого заболевания страдают их близкие, родственники или же они сами. Но правильно ли использовать это слово — «страдать», или же можно жить долго и здорово? Разобраться, так ли страшен диабет второго типа, и что нужно делать, чтобы болезнь напоминала о себе как можно реже, корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» помогла главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Хабаровского края и ДФО главный врач Клинико-диагностического центра города Хабаровска доктор медицинских наук Ольга Ушакова.
Что большинство людей знает о диабете? Очень немного. Характеризуется повышением уровня глюкозы в крови и требует ежедневной его проверки. Может влиять на самочувствие: появление слабости, частое обострение хронических заболеваний, развитие болезни почек, синдрома диабетической стопы, который может закончиться ампутацией. Чаще всего эту болезнь выявляют у пожилых людей.
Так и складывается уверенность, что людям моложе 60−70 лет заболевание не грозит. Тем неожиданнее задолго до наступления предпенсионного возраста узнать, что теперь придется жить с новым статусом и менять образ жизни в зависимости от состояния здоровья.
Ольга Ушакова подтверждает: ещё 10−15 лет назад заболевание диагностировали преимущественно у пожилых людей, но сейчас специалисты говорят о том, что диабет второго типа очень распространен среди лиц среднего возраста и даже молодых.
— Связано это, прежде всего, с тем образом жизни, который мы ведем. Раньше физическая активность была нормой хотя бы потому, что люди больше ходили пешком, гуляли, ездили общественным транспортом. Сейчас мы отдыхаем на диване с гаджетами в руках, гуляем от квартиры до машины и от машины до офиса. Если добавить к этому неправильное питание, получаем рост ожирения, в том числе среди подростков и людей среднего возраста. А избыточная масса тела и ожирение — факторы риска для развития сахарного диабета. Избыточная масса тела — один из патогенетических механизмов развития сахарного диабета второго типа. Лишний вес мешает организму воспринимать инсулин, развивается инсулиновая резистентность. Следовательно, уровень глюкозы повышается. На снижение веса реагируют жировая ткань, мышцы — все инсулинозависимые ткани, соответственно, нормализуется уровень инсулина и глюкозы, — рассказывает Ольга Ушакова.
Доктор медицинских наук уточняет, что главной проблемой в связи с сахарным диабетом становится не увеличение количества пациентов, а развитие осложнений, которые могут привести к инвалидности и ранней смертности. Прежде всего, на фоне диабета развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Вплоть до того, что между этими диагнозами начинают ставить знак равенства. Часто рядом с диабетом развиваются и онкологические заболевания.
— Поэтому нельзя думать, что сахарный диабет — болезнь, связанная только с повышением уровня глюкозы. Это комплексный блок проблем, который развивается в результате нарушения обмена веществ в организме, — подчеркивает Ольга Ушакова.
Как распознать угрозу?
Больные сахарным диабетом второго типа несколько лет могут не подозревать о своем диагнозе. В насыщенной переживаниями и стрессами будничной жизни его симптомы очень легко не заметить. Кто пойдет к врачу жаловаться на утомляемость, раздражительность, избыточную массу тела, постоянное чувство голода и жажды, повышение артериального давления?
Диагностируют заболевание случайно, например, во время обследования глазного дна или сдачи анализов при прохождении диспансеризации в поликлинике. Повышенный уровень сахара в крови — тревожный сигнал для медиков. Сначала они предложат сдать анализ крови еще раз, потом назначат развернутый, после чего настоятельно порекомендуют обратиться к эндокринологу.
Своевременный визит к специалисту поможет выявить не только сахарный диабет, но и преддиабетное состояние, когда еще можно настроить режим дня и питания так, что болезнь не будет о себе напоминать. Если же пациент решает игнорировать диагноз, не заставят себя ждать осложнения: болезни почечной и сердечно-сосудистой систем, нарушение чувствительности ног, желчекаменная болезнь, подагра, инфаркт миокарда или мозговой инсульт.
Болезнью можно управлять.
Список угроз, которые несет с собой диабет второго типа, пугает. Но есть и хорошие новости: это заболевание можно контролировать и управлять им. Все, что нужно, — знания и дисциплина.
Интернет пестрит сайтами с информацией об этом заболевании. Достаточно противоречивой, вплоть до того, что списки рекомендованных продуктов значительно отличаются. Ольга Ушакова рекомендует пациентам, которым диагноз поставлен недавно, уточнить у своего лечащего врача, где проводят терапевтическое обучение для пациентов с сахарным диабетом. Такие школы, как правило, организуют в поликлиниках или Центрах здоровья.
За пять-шесть бесплатных занятий специалисты расскажут, что же такое сахарный диабет, как он развивается и что нужно делать, чтобы заболевание не беспокоило. Научат правильно составлять меню, объяснят, как увеличить физическую активность, контролировать уровень глюкозы, вес и артериальное давление. Проведут ликбез по лекарственной терапии. Расскажут, какие обследования необходимо проходить регулярно, чтобы не пропустить ухудшение состояния здоровья. Теоретические знания обязательно подкрепят практическими.
Занятия в Школах диабета помогают пациентам победить главный страх: одиночества и растерянности перед тяжелой болезнью. Результатом обучения в группе под руководством грамотного наставника становится понимание: сахарный диабет — не приговор. Правильное питание, физическая активность и снижение веса очень часто приводят к исчезновению симптомов заболевания. Как уверяют врачи, пациенты с диабетом нередко живут дольше и чувствуют себя намного лучше, чем многие здоровые люди.
— Когда мы проводим такие занятия и я рассказываю про питание, все выдыхают. Потому что я разбиваю мифы о еде. Многие думают, что при диабете надо садиться на строгую диету, ограничивать себя во всем. Это не так. Можно есть практически всё, даже позволить себе кусочек пирога. Но после этого потрудиться в спортзале, либо пройти 7 — 10 тысяч шагов, чтобы всё съеденное перешло в энергию. Работает одно простое правило: есть два рычага управления своим заболеванием — правильное питание и физическая активность, — рассказывает Ольга Ушакова.
Пациентам также необходимо помнить о самоконтроле: один раз в день измерять уровень глюкозы в крови, дважды в сутки — артериальное давление, каждые три месяца посещать врача. В числе обязательных исследований: определение гликированного гемоглобина — сдача анализа крови один раз в три месяца, раз в год определение липидного профиля и осмотр глазного дна. Изменения сосудов сетчатки глаза могут свидетельствовать о прогрессирующем заболевании.
Сахарный диабет второго типа — хроническое заболевание, требующее пожизненного наблюдения. Но при выполнении рекомендаций врача, правильном питании и должной физической активности можно забыть о том, что вы — постоянный пациент эндокринолога. Главное помнить: диабет — не приговор, а просто особый образ жизни.