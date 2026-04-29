С 1 по 3 мая в Красноярске пройдут два традиционных заплыва

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 и 2 мая в Красноярске состоится десятый краевой фестиваль по плаванию в холодной воде памяти Николая Петшака.
Николай Петшак (1955 — 2019) более 40 лет занимался холодовым плаванием. В 1994 году установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде. Чемпион мира по плаванию в холодной воде (2012), участник заплыва через Берингов пролив (2013).
В соревнованиях примут участие пловцы из разных регионов России, включая Красноярский край. Старт в 10:00 у острова Козий, где расположен спортивно-оздоровительный центр «Мегаполюс».
В программу включено несколько дистанций:
1 мая.
10:00 — церемония открытия 10:30 — 13:00 — заплывы 25 м (баттерфляй), 50 м (брасс), 50 м (вольный стиль) 13:00 — 13:30 — эстафета 4×50 м (вольный стиль) 14:00 — 15:00 — заплыв 200 м (вольный стиль).
2 мая.
11:00 — 12:30 — заплывы 100 м (брасс), 100 м (вольный стиль) 13:00 — 14:00 — командная эстафета «Миля победы», 1650 м 14:30 — церемония награждения и закрытие.
Кроме того, 3 мая в кластере «Радуга» состоится краевая эстафета по плаванию «Миля Победы!», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Участниками спортивного мероприятия станут команды из семи муниципальных образований Красноярского края: Ачинска, Дивногорска, Железногорска, Зеленогорска, Канска, Красноярска, Лесосибирска. В каждой будет 11 пловцов, в том числе дети, представители старшего поколения, люди с ограниченными физическими возможностями, военнослужащие, любители плавания и спортсмены. Команды, сменяя друг друга через 50 метров, должны будут преодолеть одну милю — 1650 м.
Программа мероприятия:
13:00 — открытие 13:30 — старт эстафеты 14:00 — награждение.