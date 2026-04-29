С 1 по 3 мая в Красноярске пройдут два традиционных заплыва

Участниками спортивного мероприятия станут команды из семи муниципальных образований Красноярского края: Ачинска, Дивногорска, Железногорска, Зеленогорска, Канска, Красноярска, Лесосибирска. В каждой будет 11 пловцов, в том числе дети, представители старшего поколения, люди с ограниченными физическими возможностями, военнослужащие, любители плавания и спортсмены. Команды, сменяя друг друга через 50 метров, должны будут преодолеть одну милю — 1650 м.