В Комсомольске-на-Амуре «Бессмертный полк» пройдёт без шествия по улицам

Участники соберутся на Мемориале в стоячем формате с портретами ветеранов.

В Комсомольске-на-Амуре акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдёт без традиционного шествия по улицам города — участников соберут на Мемориальном комплексе, — как следует из опубликованной в городских источниках информации.

Формат акции будет стоячим и пройдёт в рамках митинга. Для участия необходимо заранее подготовить штендер с фотографией родственника — участника Великой Отечественной войны, а также пройти предварительную регистрацию с указанием персональных данных и информации о ветеране.

Сбор участников запланирован на 10:00.

Параллельно в городе идёт набор волонтёров для проведения акции. Им предстоит встречать и сопровождать участников, проверять регистрацию, помогать в построении и следить за порядком. Записаться можно по телефону: 8−999−080−97−31.

Ранее сообщалось о усиленных мерах безопасности на праздничных мероприятиях в регионе, включая рамки металлоискателей. Позднее стало известно, что в Комсомольске традиционного шествия колонны по улицам не будет.

9 мая на Мемориальном комплексе в 11:00 пройдёт митинг с возложением цветов к Вечному огню. В 13:00 на Театральной площади начнётся концерт, а вечером горожан ждёт праздничный салют.