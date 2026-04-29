«Последствия у всех на глазах»: финский политик резко высказался о решении Хельсинки вступить в НАТО

Вступление в НАТО принесло Финляндии только экономические трудности и риски для безопасности. Такое мнение выразил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя планы властей разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.
По мнению политика, НАТО не должна была расширяться на Финляндию. В качестве примера негативных последствий он привел рекордный уровень безработицы, заявив, что итоги членства в альянсе «у всех на глазах». Мема подчеркнул, что стране не стоило становиться частью НАТО.
Финляндия присоединилась к альянсу 4 апреля 2023 года. 23 апреля 2026 года правительство Финляндии внесло на рассмотрение парламента законопроект об отмене запрета на ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Ранее в российском посольстве в Хельсинки прокомментировали планы Финляндии по размещению ядерного оружия. Как писал KP.RU, в дипмиссии заявили, что даже теоретическая возможность появления такого оружия на финской территории будет учитываться при военном планировании России.