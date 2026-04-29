В Ростовской области заблокировали более тысячи сайтов с запрещёнными БАД

С начала 2026 года в Ростовской области заблокировали свыше 1000 интернет-площадок, торговавших запрещёнными биологически активными добавками. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
На заблокированных ресурсах продавали БАД без государственной регистрации. Под видом пищевых добавок реализовывали продукцию с превышением допустимых норм содержания активных веществ.
В ведомстве напоминают: покупать БАД стоит только при наличии свидетельства о госрегистрации и у проверенных поставщиков. Не следует приобретать товары, маскирующиеся под пищевые добавки, — такие вещества предназначены исключительно для использования на предприятиях пищевой промышленности.