Расписание общественного транспорта изменится в Минске на майские праздники

МИНСК, 29 апр — Sputnik. «Минсктранс» внес изменения в режим работы столичного общественного транспорта в конце апреля и в некоторые дни мая, сообщается на сайте транспортного предприятия.

Так, в четверг 30 апреля работа городского пассажирского транспорта будет организована по графику пятницы, а в пятницу 1 мая и субботу 9 мая транспорт будет курсировать по графику воскресенья.

Кроме того, в «Минсктрансе» сообщили, что с 1 мая изменится маршрут троллейбуса № 49. В обратном направлении он будет следовать по улице Буденного, Партизанскому проспекту, улице Ванеева, проспекту Рокоссовского и далее по маршруту.

Троллейбус будет выполнять посадку и высадку пассажиров на остановках «Экономический университет», «Центр технического творчества» по улице Ванеева в направлении проспекта Рокоссовского. При этом он не будет останавливаться на остановочном пункте «Олега Кошевого» в направлении улицы Ванеева.